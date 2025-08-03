Muson yağmurları Pakistan’ı yıktı: Yüzlerce ev yerle bir! Ölü sayısı 300'e dayandı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Pakistan’da hazirandan bu yana devam eden yoğun muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 299’a ulaştı.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'in haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) muson yağmurları dolayısıyla yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve sağanak nedeniyle 140'ı çocuk 299 kişinin hayatını kaybettiği, 715 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Yağışlar ve selin etkisini hissettirdiği bölgelerde toplam 1676 evin hasar gördüğü, bunların 562'sinin tamamen yıkıldığı ifade edilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerden toplam 2 bin 889 kişinin tahliye edildiği, bölgede insani yardım faaliyetlerinin sürdüğünün altı çizildi.

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NDMA, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu 279 kişinin öldüğünü, 676 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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