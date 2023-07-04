Muş'ta 20 milyon yıllık deniz canlıları fosili bulundu

Muş'ta bulunan 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller, Anadolu’nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin ediliyor.

Muş'ta 20 milyon yıllık deniz canlıları fosili bulundu

(İHA) Muş’ta Anadolu’nun son sıcak denizine ait yaklaşık 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller tespit edildi.

Fosillerle ilgili inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara göndereceklerini söyledi.

"ALTI 20 ÜSTÜ 12 MİLYON YAŞINDA"

Dölek şu ifadeleri kullandı:

Muş-Mulanık ilçesi sınırında Kara Kale olarak ifade edilen yaklaşık bin 700 rakımda Anadolu palyesi için önemli olan bir noktadayız. Anadolu’nun son sıcak denizine ait izlerin bulunduğu yeri göstermesi açısından oldukça önemli.

İlk belirlemeler bize bu bölgenin biyosen ve pilyosen arasında bir değer olduğunu ifade ediyor.

Buna bağlı olarak da deponun alt kısmının yaşı 20 milyon, üst kısmının ise 12 milyon yıl olduğunu tespit ettik.

Sıcak tropikal bir denizden kuruyan bir göl ortamına geçişi gözlemleyebileceğimiz yerlerden biri ya da Anadolu’da nadir miyosen ve pilyosen sınırlarını görebileceğimiz bir yer.

"OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Yer bilimleri açısından oldukça önemli. Jeosit olarak değerlendirilebilecek bir yer.

Buralar koruma altına alınarak bilgilendirme tabelaları bırakılmalı. İl turizmine kazandırılmalı. Bu yerler özelikle yer bilimleri ile ilgili çalışmalar yapan öğrencilerin gelip çalışacakları alanlardır.

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