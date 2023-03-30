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Muş'ta okullar 1 gün tatil edildi

Muş Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 20:19
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Muş'ta okullar 1 gün tatil edildi

Muş'ta okullar 1 gün tatil edildi
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Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kar yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi.

Fırtına nedeniyle bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 31 Mart Cuma günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi. (AA)

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