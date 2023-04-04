Gençlerbirliği Mustafa Dalcı'yı gönderdi

Gençlerbirliği Kulübü, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gençlerbirliği’mizde teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Dalcı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Teknik direktör Mustafa Dalcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de 17. sırada bulunuyor.
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