Mustafa Denizli’nin değil CHP’nin kızı Lal Denizli. Şansal Büyüka yazdı

Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli CHP'den Çeşme ilçesi Belediye Başkan adayı oldu… Lal Denizli ‘nin bu adaylığını Baba'sının şöhretine, Denizli soyadına bağlayan çok sayıda insan var…

Böyle düşünenler fena yanılıyorlar, büyük yanılıyorlar…

Lal Denizli; Mustafa Denizli'nin kızı olduğu için değil, CHP'nin kızı olduğu için Çeşme ilçesinden Belediye Başkan adayı gösterildi…

Sevgili Lal'i çocukluğundan beri tanırım… Daha 15-16 yaşlarındayken her 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak için elinde CHP flaması, bir çaresini bulur, evden kaçar, soluğu Taksim'de alırdı…

“Evden kaçardı" diyorum, çünkü Mustafa Hoca, her Baba'nın sorumluluğu gibi bir kargaşadan, yüksek risklerden korkar, Lal'i göndermek istemez, ama Lal her defasında bir çaresini bulur, kafasına koyduğunu yapar, Taksim'e çıkardı…

Lal Denizli daha 32 yaşında… Bunun 15-16 yılı CHP saflarında geçti… Gençlik kollarında çalıştı, Genel Başkan Özgür Özel'in, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarında en ön safta bir nefer gibi görev aldı… Paraşütle inmedi, parti teşkilatında tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara geldi...

Parti içinde biliniyor, tanınıyor, taktir ediliyor… “ Henüz çok genç" diyenler var… Zaten gençliğin kusur sayıldığı tek ülke Türkiye herhalde… Unutulmasın, koca Fransa'yı 34 yaşında bir Başbakan yönetiyor …

Ayrıca Lal Denizli'nin akademik kariyerine dikkatinizi çekerim… Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu… Bununla yetinmedi… Uluslararası İlişkilerde üst lisans yaptı… Tepeden tırnağa eğitimli, donanımlı… Toplumsal sorumluluğu var, ülkenin genel ya da yerel her derdine duyarlı… Üstelik doğma büyüme Çeşmeli…Yılın yarısını Çeşme'de, yarısını İstanbul'da geçiriyor...

Lal Denizli Urla için adaylık başvurusu yaptığında Mustafa Hoca'ya sıkı dostları olarak “Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na bir telefon kadar yakınsın, aç konuş" dedik… Dinlemedi bizi, tek kişiyi aramadı… Lal için “Torpille bir yere gelecekse hiç gelmesin… Zaten hak ettiğini düşünüyorum, taktir ederlerse aday yaparlar, benim telefonuma ihtiyacı yok" dedi ve adaylığı sürecinde devamlı uzak durdu…

Sonuçta Lal Denizli, Mustafa Denizli'nin değil, CHP'nin kızı olduğu için Çeşme Belediye Başkan adayı yapıldı… Gerçek bilinsin istedim...