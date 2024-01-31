Mehmet Büyükekşi hakemlerin kararını duyurdu. VAR kayıtlarının açıklanması ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu; Türk futbolunda son dönemde üst üste yaşanan skandalların ardından yeni projelerini peş peşe hayata geçirmeye başlamıştı.

İlk etapta Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye sokulmuştu. Sıra ikinci büyük adıma geldi. Hemen hemen her tartışmalı karar sonrası gündeme getirilen VAR kayıtlarının açıklanması konusunda son aşamaya geçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hakemlerin de VAR konuşmalarının açıklanmasını istediğini söyleyen Büyükekşi, "Hakemlerimiz de VAR konuşmalarının açıklanmasını istiyor. VAR incelemesinin yapıldığı pozisyonlardaki konuşmaların açıklanması gündemimizde. Amacımız futbolda daha adil ve şeffaf bir yönetim oluşturmak" dedi.

Ayrıca 26. haftadan itibaren yeni bir gözlemci organizasyonu başlayacak. Artık hakemlere, yabancı gözlemcilerin not vereceği kaydedildi. Planlama doğrultusunda; 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yabancı gözlemcilerinin hakem notuna etkileri yüzde 50 olacak. Statta görevlendirilecek olan gözlemcinin hakem puanına etkisi yüzde 30’la sınırlandırılacak. Kalan yüzde 20’lik bölümde ise anket devreye girecek. Şu andaki dağılım şöyleydi: Maça giden ve TV gözlemcisi yüzde 35'er, anket yüzde 30.

Kulüpler Birliği'nin elektronik bilet konusunda da talepleri olmuştu. E-Bilet sistemi; yasal zorunluluk olduğu için devam edecek. Ancak yeni ihale için çalışma yapılıyor. Hazırlanan yeni modelde Kulüpler Birliği ile birlikte yapılan çalışmalar belirleyici olacak.