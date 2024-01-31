Mehmet Büyükekşi hakemlerin kararını duyurdu. VAR kayıtlarının açıklanması ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi hakemlerin kararını duyurdu. VAR kayıtlarının açıklanması ile ilgili gerçek ortaya çıktı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarının açıklanması konusunda son aşamaya geldiklerini, hakemlerin de bu projenin bir an önce hayata geçirilmesini istediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu; Türk futbolunda son dönemde üst üste yaşanan skandalların ardından yeni projelerini peş peşe hayata geçirmeye başlamıştı.
İlk etapta Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye sokulmuştu. Sıra ikinci büyük adıma geldi. Hemen hemen her tartışmalı karar sonrası gündeme getirilen VAR kayıtlarının açıklanması konusunda son aşamaya geçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hakemlerin de VAR konuşmalarının açıklanmasını istediğini söyleyen Büyükekşi, "Hakemlerimiz de VAR konuşmalarının açıklanmasını istiyor. VAR incelemesinin yapıldığı pozisyonlardaki konuşmaların açıklanması gündemimizde. Amacımız futbolda daha adil ve şeffaf bir yönetim oluşturmak" dedi.
Ayrıca 26. haftadan itibaren yeni bir gözlemci organizasyonu başlayacak. Artık hakemlere, yabancı gözlemcilerin not vereceği kaydedildi. Planlama doğrultusunda; 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yabancı gözlemcilerinin hakem notuna etkileri yüzde 50 olacak. Statta görevlendirilecek olan gözlemcinin hakem puanına etkisi yüzde 30’la sınırlandırılacak. Kalan yüzde 20’lik bölümde ise anket devreye girecek. Şu andaki dağılım şöyleydi: Maça giden ve TV gözlemcisi yüzde 35'er, anket yüzde 30.
Kulüpler Birliği'nin elektronik bilet konusunda da talepleri olmuştu. E-Bilet sistemi; yasal zorunluluk olduğu için devam edecek. Ancak yeni ihale için çalışma yapılıyor. Hazırlanan yeni modelde Kulüpler Birliği ile birlikte yapılan çalışmalar belirleyici olacak.

İlgili Haberler
Galatasaray'dan ayrılık kararı. Taraftarlar yoğun tepki göstermişti
Fenerbahçe'ye süper kanat geliyor. Lakabı uçak!
Acun Ilıcalı istiyordu Erol Bulut kancayı attı. Fenerbahçe'nin yıldızı Cardiff yolcusu
Borsa yeni güne yükselişle başladı
Borsa yeni güne yükselişle başladı
Mustafa Denizli’nin değil CHP’nin kızı Lal Denizli. Şansal Büyüka yazdı
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Galatasaray Zeki Çelik'i transfer ediyor
Beşiktaş TFF ve MHK'ya hesap sordu. O pozisyonların açıklanmasını istedi
Son Haberler
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Kemik erimesine yakalananlara müjde. 2 süper besin ortaya çıktı Sağlık
Kemik erimesine yakalananlara müjde. 2 süper besin ortaya çıktı
Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlatan vekil konuştu. 'Göstermeye gittim dayanamadım' Gündem
Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlatan vekil konuştu. 'Göstermeye gittim dayanamadım'
Türkiye’nin turizm istatistikleri açıklandı Ekonomi
Türkiye’nin turizm istatistikleri açıklandı
Son dakika.. Meral Akşener'den sert sözler. 'Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane' Gündem
Son dakika.. Meral Akşener'den sert sözler. 'Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane'
Türkiye dış ticaret verileri açıklandı Ekonomi
Türkiye dış ticaret verileri açıklandı
Uzmanından kritik aşı ve kızamık açıklaması Sağlık
Uzmanından kritik aşı ve kızamık açıklaması