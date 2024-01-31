Galatasaray'dan ayrılık kararı. Taraftarlar yoğun tepki göstermişti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas'tan Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam alınan mağlubiyet sonrası flaş bir karar geldi.

Sarı-kırmızılılar başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmaya karar verdi. Karadağlı hocanın sözleşmesi tek taraflı sonlandıracak.

Öte yandan Mitrovic yaşanılan mağlubiyet sonrası gelen istifa sorusuna, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum Bu çok ilginç Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum Oldukça profesyonel Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın" ifadelerini kullandı.