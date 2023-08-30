Mustafa Keser öldü haberinin gerçek nedeni ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni olan ve kendine özgü dansıyla dikkat çeken Doğan Keser, bir dönem Survivor yarışmasına katılmıştı. Fenomen ismin babası Mustafa Keser vefat etti. Şarkıcı Mustafa Keser ile isim benzerliği yanlış anlaşılmalara neden oldu.

Mustafa Keser öldü haberinin gerçek nedeni ortaya çıktı.

Survivor’a 2021 yılında katılan Doğan Keser yarışmadaki performansı ve tavırları ile hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyada yaptığı danslar ile tanınan Keser’den üzen haber geldi.

64ef1c2be4bfdc1bfc9e3b17.webp

'BABAMIZ MUSTAFA KESER HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR'

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Babamız Mustafa Keser saat 00:50 sularında Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağ olsun" dedi.

ekran-goruntusu-2023-08-30-184408.png

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Survior Doğan'ın babasının vefat haberini sosyal medyada paylaşmasıyla beraber ünlü şarkıcının sevenleri şoke oldu ve şarkıcının öldüğüne dair iddialar büyük bir hızla yayılmaya başladı.

728875.webp

Sanatçıya ve yakınlarına ulaşmak isteyenler telefonlara sarılırken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

kmeri4pecesxalcl2f7isa-001.webp

"HAYATTAYIM AÇIKLAMASI"

İddiaları yalanlayan Keser, yaptığı açıklamada "Belki isim benzerliği yüzünden olmuş olabilir. Hayattayım." dedi.

İlgili Haberler
Mustafa Keser öldü iddiası yalan çıktı
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Son dakika... Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması Güncel
Son dakika... Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 11 kişi yakalandı Güncel
Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 11 kişi yakalandı
Erdoğan: Dostlarımızın sayısını çoğaltmak düşmanlarımızın sayısını azaltmak için çalışıyoruz Güncel
Erdoğan: Dostlarımızın sayısını çoğaltmak düşmanlarımızın sayısını azaltmak için çalışıyoruz
Kayseri’de tüfekle vurulan şahıs bacağından yaralandı Güncel
Kayseri’de tüfekle vurulan şahıs bacağından yaralandı
‘İmamoğlu'nun korumaları darp etti’ iddiası. Tramvay hattı açılışında ortalık karıştı Güncel
‘İmamoğlu'nun korumaları darp etti’ iddiası. Tramvay hattı açılışında ortalık karıştı
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme: Allah bana paralar nerede diye bağırılmasını nasip etmesin Spor
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme: Allah bana paralar nerede diye bağırılmasını nasip etmesin
Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman? Kardeşlerim 4 sezon fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman? Kardeşlerim 4 sezon fragmanı yayınlandı mı?