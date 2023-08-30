Mustafa Keser öldü haberinin gerçek nedeni ortaya çıktı.

Survivor’a 2021 yılında katılan Doğan Keser yarışmadaki performansı ve tavırları ile hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyada yaptığı danslar ile tanınan Keser’den üzen haber geldi.

'BABAMIZ MUSTAFA KESER HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR'

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Babamız Mustafa Keser saat 00:50 sularında Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağ olsun" dedi.

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Survior Doğan'ın babasının vefat haberini sosyal medyada paylaşmasıyla beraber ünlü şarkıcının sevenleri şoke oldu ve şarkıcının öldüğüne dair iddialar büyük bir hızla yayılmaya başladı.

Sanatçıya ve yakınlarına ulaşmak isteyenler telefonlara sarılırken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

"HAYATTAYIM AÇIKLAMASI"



İddiaları yalanlayan Keser, yaptığı açıklamada "Belki isim benzerliği yüzünden olmuş olabilir. Hayattayım." dedi.