Mustafa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mustafa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mustafa ne demek? Mustafa isminin anlamı nedir?

MUSTAFA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mustafa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Seçilmiş, seçkin.

- Muhammed’in adlarından.

MUSTAFA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mustafa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Mustafa ismini koymak caizdir.

MUSTAFA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Mustafa isminde olanlar zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar.

Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir.

Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir.

Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.