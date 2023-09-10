Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Batman Petrolspor'a temmuz ayında sözleşme imzalayan ünlü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

64 yaşındaki Akçay, 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Akçay’ın sağlık sorunları nedeniyle sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, “Mustafa Reşit Akçay’ın sağlık durumu ve kulübümüzün çıkarları göz önünde bulundurularak bu karar alınmıştır. Kulübümüz olarak Mustafa Reşit Akçay’a verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yönetim Kurulumuz en kısa sürede yeni teknik direktörümüzün belirlenmesi için çalışmalarına başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.