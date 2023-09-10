Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Ünlü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Batman Petrolspor'a temmuz ayında sözleşme imzalayan ünlü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

64 yaşındaki Akçay, 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Akçay’ın sağlık sorunları nedeniyle sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, “Mustafa Reşit Akçay’ın sağlık durumu ve kulübümüzün çıkarları göz önünde bulundurularak bu karar alınmıştır. Kulübümüz olarak Mustafa Reşit Akçay’a verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yönetim Kurulumuz en kısa sürede yeni teknik direktörümüzün belirlenmesi için çalışmalarına başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri devam ediyor Kültür Sanat
Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri devam ediyor
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Tarlada anızları ateşe verdiler TEM'de ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Güncel
Tarlada anızları ateşe verdiler TEM'de ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Komşular arasında husumet: Tüfekle ateş etti Güncel
Komşular arasında husumet: Tüfekle ateş etti
Plakasız motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı Güncel
Plakasız motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması Siyaset
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozu paylaştı Magazin
Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozu paylaştı