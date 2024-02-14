Mustafa Sandal'dan bomba paylaşım. 'Erzincan’ın yiğit evladı Binali yıldırım toprağı avuçlar'

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde dün saat 14.30 sıralarında göçük meydana geldi Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada 9 kişiden haber alınamadığını duyurmuştu.

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, yaşanan maden faciasının ardından açıklamalarda bulunan AKP’li Binali Yıldırım’a sosyal medya hesabı X’den paylaşımda bulundu.

"BENİM BİLDİĞİM BİNALİ YILDIRIM KORUMA KIYAFETSİZ BÖLGEYE GİDER, TOPRAĞI ÇIPLAK ELLERİYLE AVUÇLAR"

Maden faciasının yaşandığı bölgede siyanürle altın arandığı bilinirken, Binali Yıldırım, akan toprakta zehir olmadığını söylemişti. Yıldırım’ın bu sözlerine tepki gösteren Sandal, sosyal medya hesabı X’den şunları söyledi,

“Benim bildiğim Erzincan'ın yiğit evladı Sayın Binali Yıldırım, herkesin gönlünü ferahlatmak adına bölgeye gider, koruma kıyafeti olmaksızın oradan bir avuç toprağı çıplak elleriyle alır ve hem memleketlilerinin hem de vatandaşlarının içine su serper. Ona da bu yakışır”

DENİZ ZEYREK’TE TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Deniz Zeyrek Binali Yıldırım ve Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’ya söylediklerinin adından bir çağrıda bulundu. Zeyrek, “Madem hiç bir risk yok diyorsunuz, sıkıysa gidelim bölgeye. O çamurun kenarına kadar gidelim, kayan toprağı avuçlarımıza alalım. Var mı cesaretiniz?” ifadelerini kullandı.