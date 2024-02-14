Mustafa Sandal'dan bomba paylaşım. 'Erzincan’ın yiğit evladı Binali yıldırım toprağı avuçlar'

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Mustafa Sandal'dan bomba paylaşım. 'Erzincan’ın yiğit evladı Binali yıldırım toprağı avuçlar'
Mustafa Sandal, Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından toprakta zehir olmadığını söyleyen Binali Yıldırım’a sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde dün saat 14.30 sıralarında göçük meydana geldi Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada 9 kişiden haber alınamadığını duyurmuştu.

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, yaşanan maden faciasının ardından açıklamalarda bulunan AKP’li Binali Yıldırım’a sosyal medya hesabı X’den paylaşımda bulundu.

binali-yildirim-4.jpg

"BENİM BİLDİĞİM BİNALİ YILDIRIM KORUMA KIYAFETSİZ BÖLGEYE GİDER, TOPRAĞI ÇIPLAK ELLERİYLE AVUÇLAR"

Maden faciasının yaşandığı bölgede siyanürle altın arandığı bilinirken, Binali Yıldırım, akan toprakta zehir olmadığını söylemişti. Yıldırım’ın bu sözlerine tepki gösteren Sandal, sosyal medya hesabı X’den şunları söyledi,

“Benim bildiğim Erzincan'ın yiğit evladı Sayın Binali Yıldırım, herkesin gönlünü ferahlatmak adına bölgeye gider, koruma kıyafeti olmaksızın oradan bir avuç toprağı çıplak elleriyle alır ve hem memleketlilerinin hem de vatandaşlarının içine su serper. Ona da bu yakışır”

mustafa-sandal111.jpg

DENİZ ZEYREK’TE TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Deniz Zeyrek Binali Yıldırım ve Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’ya söylediklerinin adından bir çağrıda bulundu. Zeyrek, “Madem hiç bir risk yok diyorsunuz, sıkıysa gidelim bölgeye. O çamurun kenarına kadar gidelim, kayan toprağı avuçlarımıza alalım. Var mı cesaretiniz?” ifadelerini kullandı.

deniz-zeyrek1.jpg

İlgili Haberler
Binali Yıldırım çöken madeni yıllar önce böyle savundu. Madeni istemeyen köylüleri suçladığı ortaya çıktı
Maden ocağına giden AKP’li Binali Yıldırım'dan ‘siyanür’ açıklaması: Ayrı bir yerde depolanıyor
Son Haberler
Türkiye’den onlarca mağazası olan firmadan şok karar. Silah ateşlendi ünlü marka gitti Gündem
Türkiye’den onlarca mağazası olan firmadan şok karar. Silah ateşlendi ünlü marka gitti
Milli futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaslı vücudunu sergiledi Spor
Milli futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaslı vücudunu sergiledi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Muğla'da yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Muğla'da yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis kararı. FETÖ'den yargılanıyorlardı Gündem
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis kararı. FETÖ'den yargılanıyorlardı
Yıldız futbolcunun sonu hapis oldu. 75 milyon dolarlık vurgun yapmış! Spor
Yıldız futbolcunun sonu hapis oldu. 75 milyon dolarlık vurgun yapmış!