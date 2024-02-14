Binali Yıldırım çöken madeni yıllar önce böyle savundu. Madeni istemeyen köylüleri suçladığı ortaya çıktı

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Binali Yıldırım çöken madeni yıllar önce böyle savundu. Madeni istemeyen köylüleri suçladığı ortaya çıktı
Erzincan'da siyanür faciasının yaşandığı altın madenine köylüler ilk günden itibaren tepki göstermişti. Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali yıldırım, altın madenini savunarak protesto eden köylüleri suçlamıştı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik’in işlettiği altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonrası binlerce ton siyanürlü toprak Fırat Nehri’ne doğru aktı. Defalarca tehlike çanlarının çaldığı madendeki göçük sonrası 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kanada ortaklı şirketin işlettiği maden ocağına bölge halkı daha ilk günden tepki göstermişti.

Maden ocağının bulunduğu Sabırlı köyü sakinleri seslerini duyurmak için bölgede sık sık eylem yapmıştı.

AKP’Lİ YILDIRIM “BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR” DEMİŞTİ

Dönemin AKP Genel Başkan yardımcısı Binali Yıldırım, köylülerin protestosu karşısında “Burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinin sebebi şu. Bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç’e desteği var” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım gündeme gelen konuşmasında şunları söylüyor:

“İliç eski İliç değil. Erzincan’dan da daha ileriye gitti, gurur duyuyoruz. Her türlü tedbir alınıyor, denetlemeler yapılıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin her söylenene kulak asmamalarını ben özellikle rica ediyorum. Buna ihtiyacımız var, orada yüzlerce binlerce istihdam oluşuyor.

Vatandaşlarımızın ciddi anlamda hayat standardı yükseldi. Onları kaybetmenin bir anlamı yok. Dünyada altın madeni sadece orada yapılmıyor. Teknoloji bunların emniyet tedbirlerini almak için yeterli.

Tabii ki çevre bizim için önemli ama bunu algı operasyonuyla kaynakları harekete geçirmemizi geciktirmek, engellemek… Bu da başka bir oyun. Buna da dikkat etmemiz lazım. Avrupalılar yıllarca bu yanlışı yaptılar sıra bizim kaynaklarımıza gelince böyle propagandalar maalesef oluyor.”

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