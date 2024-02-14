Erzincan'daki madene ÇED onayı veren firmanın yöneticisi raporu vermiş şirkette yönetimi kapmış

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanürle altın çıkarılan ve heyelan yaşanan madenle ilgili olarak, sosyal medya hesabından videolu açıklamada bulundu.

2022 yılında siyanür sızıntı yaşanan madenin pek çok kez gündeme geldiğini hatırlatan Özer, "Maden şirketi ve ÇED raporunu hazırlayan şirketle ilgili yıllardır pek çok iddia ortaya atıldığı gibi bu iddiaları bakanlığın incelemediğini, gereken denetimlerin gerektiği gibi yapılmadığını, yapılan suç duyurularının ise takipsizlikle sonuçlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakınız bu facia bir kaza değildir, göz göre göre insanların ölüme gönderilmesidir. Ülkemizde yaşanan vahşi madencilik yetersiz, sınırları belirsiz kanunlar ve çıkarılan yönetmeliklerle olağan hale gelmiş, İliç’te de yetersiz denetim sonucu facia yaşanmıştır" dedi.