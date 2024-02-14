Maden ocağına giden AKP’li Binali Yıldırım'dan ‘siyanür’ açıklaması: Ayrı bir yerde depolanıyor

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Maden ocağına giden AKP’li Binali Yıldırım'dan ‘siyanür’ açıklaması: Ayrı bir yerde depolanıyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçük altında 9 işçinin kalmış olabileceğini açıkladı.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan AKP’li Binali Yıldırım, maden ocağının bulunduğu bölgeye giderek açıklama yaptı.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yıldırım, kimyasalların ayrı bir yerde depolandığı savundu.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok. Ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor."

MADEN SAHASINI SAVUNMUŞTU: İLİÇ'E DESTEĞİ VAR

Bu açıklamanın ardından Yıldırım'ın AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde facianın yaşandığı maden sahası için yaptığı açıklama gündeme geldi.

Yıldırım, köylülerin maden ocağına karşı protestosuna ilişkin, “Burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinin sebebi şu. Bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç’e desteği var” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım gündeme gelen konuşmasında şunları söylüyor:

“İliç eski İliç değil. Erzincan’dan da daha ileriye gitti, gurur duyuyoruz. Her türlü tedbir alınıyor, denetlemeler yapılıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin her söylenene kulak asmamalarını ben özellikle rica ediyorum. Buna ihtiyacımız var, orada yüzlerce binlerce istihdam oluşuyor.

Vatandaşlarımızın ciddi anlamda hayat standardı yükseldi. Onları kaybetmenin bir anlamı yok. Dünyada altın madeni sadece orada yapılmıyor. Teknoloji bunların emniyet tedbirlerini almak için yeterli.

Tabii ki çevre bizim için önemli ama bunu algı operasyonuyla kaynakları harekete geçirmemizi geciktirmek, engellemek… Bu da başka bir oyun. Buna da dikkat etmemiz lazım. Avrupalılar yıllarca bu yanlışı yaptılar sıra bizim kaynaklarımıza gelince böyle propagandalar maalesef oluyor.”

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