Mustafa Sarıgül inanmayanları tek tek kovdu

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak.

Millilerimizin bu kritik mücadelesinde yanlarında olmak isteyen binlerce taraftar Berlin’e gitmek üzere uçaklara akın etti.

Bu isimlerden bir tanesi olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül uçaktan yaptığı paylaşımla yine herkesi güldürdü.

Millilerimize dair inancını dile getiren Mustafa Sarıgül paylaşımında “Bugün yeneceğiz. İnanmayan uçağa binmesin” dedi.