Taraftarlar Milli Takımı Mehter Marşı ve Bozkurt işaretleriyle karşıladı

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Taraftarlar Milli Takımı Mehter Marşı ve Bozkurt işaretleriyle karşıladı

Hollanda ile karşılaşacak olan millilerimizi Berlin'de tutkulu taraftarlarımız karşıladı.

Milli takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Bugün TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele için millilerimiz özel uçakla Berlin’e geldi.

Havalimanına iner inmez ayağının tozuyla önce stada giden millilerimiz sahayı inceledikten sonra kalacağı otele hareket etti.

Milli takımın otobüsü otelin önünde binlerce taraftar tarafından karşılanırken taraftarlar UEFA'ya tepki göstermek adına millilerimizi mehter marşı ve bozkurt işaretiyle karşıladı.

NE OLMUŞTU?

Avusturya maçında attığı 2 gol ile maçın kahramanı olan Merih Demiral son düdüğün çalmasının sahada bozkurt işareti yapmıştı.

Merih Demiral için o an sahada bir ceza verilmezken Alman İçişleri Bakanı’nın baskısı ile UEFA milli yıldızımız hakkında soruşturma açtı.

Demiral’ın ve TFF’nin 27 sayfalık savunmasını değerlendirmeye bile almayan UEFA milli yıldızımıza 2 maç ceza verdi.

UEFA’nın bu skandal kararı tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırken on binlerce gurbetçi karşılaşma öncesinde UEFA’yı protesto etme kararı aldı.

Alarm durumuna geçen Berlin polisinin mücadele öncesi ve sonrası için olağanüstü önlemler alması bekleniyor.

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