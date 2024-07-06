Çılgın Türkler Berlin'e akın etti. Sokaklar kırmızı beyaza boyandı. Marşlarımız kulaklarda çınladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çılgın Türkler Berlin'e akın etti. Sokaklar kırmızı beyaza boyandı. Marşlarımız kulaklarda çınladı

Millilerimizin Hollanda maçı öncesi Türkler Berlin'i ele geçirdi.

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde millilerimiz Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele için tüm nefesler tutuldu.

Tarihi maçta millilerimize destek olmak isteyen on binlerce taraftar Berlin’e akın etti.

Stat önünde kurulan etkinlik alanında toplanan taraftarlar maç saatini beklerken eğlencelerinden de eksik kalmadı.

Hep bir ağızdan marşlar söyleyen binlerce taraftar ardından davul ve zurnalar eşliğinde halay çekti, erik dalı oynadı.

Taraftarlarımızın bu renkli görüntülerinden etkilenen bazı Hollandalı taraftarlar da alana gelerek halaya katıldı.

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