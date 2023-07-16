Mustafa Sarıgül'den zam isyanı: 10 lirayla teker nasıl dönecek? Benzini bardakla aldı arabanın tekerine döktü

Sosyal medya hesabından ÖTV zamlarına ilişkin isyan eden CHP'li Mustafa Sarıgül "bir bardak benzin 10 TL olmuş, 10 TL'yle teker nasıl dönecek" diye sordu.

Mustafa Sarıgül'den zam isyanı: 10 lirayla teker nasıl dönecek? Benzini bardakla aldı arabanın tekerine döktü

Editör: Ersoy ÖZDEM

Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını artıran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından akaryakıta yapılan zamları eleştirdi.

"Benzin ve motorine yansıyan yeni fiyatlardan sonra iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başlayacak.Halkımız borçla yaşıyor, borcu borçla kapatıyor." açıklamasıyla bir video yayınlayan Sarıgül, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Evet, evet, görüyorsunuz akmakta bile zorlanıyor. Neden biliyor musunuz? Bir bardak benzin olmuş 10 lira. Bu 10 lirayla teker nasıl dönecek?

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Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu.

Bu artışların benzin ve motorinde pompa satış fiyatına yansımasının KDV’si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor. LPG'deki artışın ise 5 lira olacağı belirtiliyor.

Kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştür.

Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır."

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