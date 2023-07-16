CHP'den 'ÖTV zammı' tepkisi: Çakma ekonomist millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor

İktidarın ardı ardına uygulamaya koyduğu vergi artışlarına CHP kanadından çok sert tepki gösterildi.

CHP'den 'ÖTV zammı' tepkisi: Çakma ekonomist millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor

KDV ve bazı harçlarda yapılan zamların şoke eden etkisi henüz geçmemişken akaryakıt ücretlerinde uygulamaya koyulan ÖTV artışı vatandaşın ve siyasilerin tepkisini çekti.

Ana muhalefet tarafından en sert tepkiyi ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gösterdi.

"ÇAKMA EKONOMİST"

Akaryakıta yapılan rekor ÖTV artışı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Faik Öztrak, “Sarayın rasyonel politika dediği, zulüm çıktı. Çakma ekonomist millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor” dedi.

Faik Öztrak da akaryakıta gelen ÖTV zammına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Sarayın rasyonel politika dediği, zulüm çıktı. Erdoğan ÖTV'yi artırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullanırken ne izan ne de insaf dinledi. Bu, iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha azacak. Çakma ekonomist millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor.”

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