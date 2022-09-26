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Mustafa Sarıgül'ün azarladığı TDP'li başkan AKP'ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi Partisi (TDP) Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa edip AKP'ye katıldı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 03:32
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Mustafa Sarıgül'ün azarladığı TDP'li başkan AKP'ye katıldı

Mustafa Sarıgül'ün azarladığı TDP'li başkan AKP'ye katıldı
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AKP Bodrum İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen törende Nagihan Bayram’a rozeti, İlçe Başkanı Osman Gökmen tarafından takıldı.

Törende konuşan Nagihan Bayram, AKP ile çalışma kararı aldığını belirtip "Osman başkanım öteden beri sürekli yanımda olması, hatırımı sorması, ‘başkanım beraber siyaset yapalım’ demesi ve buraya daha önce geldiğimde gördüğüm ilgi, beni baya etkiledi. Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi’nde bütün gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Vatanımıza ve partimize hayırlı olsun diliyorum. Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı bir dünya özlemiyle hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

SARIGÜL AZARLAMIŞTI

Nagihan Bayram, geçen yıl TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok paylaşımı ile gündeme gelmişti. Sarıgül, paylaşımında partisinin Bodrum’daki üye sayısını beğenmeyerek Nagihan Bayram'a tepki göstermişti.

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