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  • Mustafa Sarıgül'den efsane U dönüşü. Önce Fenerbahçe Ronaldo'yu alamaz dedi, Roberto Carlos'u duyunca çark etti

Mustafa Sarıgül'den efsane U dönüşü. Önce Fenerbahçe Ronaldo'yu alamaz dedi, Roberto Carlos'u duyunca çark etti

Tik Tok'ta ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerle gündeme gelen Mustafa Sarıgül yine enteresan bir video ile gündeme geldi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 13:41
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“Fenerbahçe’nin Ronaldo’yu alması hayal” diyen Sarıgül, Roberto Carlos hatırlatması yapılınca fikir değiştirdi

Mustafa Sarıgül'den efsane U dönüşü. Önce Fenerbahçe Ronaldo'yu alamaz dedi, Roberto Carlos'u duyunca çark etti
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu kez de spor alanına el attı.

Paylaşımlarında Sarıgül'e sorular soran kişi bu kez de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı'na, "Fenerbahçe Ronaldo'yu alıyormuş" diyerek konuyu açtı.

Mustafa Sarıgül ise "Fenerbahçe'nin Ronaldo'yu alması hayal, hayal, hayal!" yanıtını verdi.

Kurguya devam eden kişi bu kez Sarıgül'e, "Adnan Polat da aynı demişti sizin gibi Roberto Carlos için" hatırlatmasında bulundu.

Mustafa Sarıgül "Ama alırlarsa da tebrik ederim ve de kutlarım" diyerek U dönüşü yaptı.

Video sosyal medaya kısa sürede gündem oldu.

 

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Gök TÜRK
16.09.2022 14:22
Bu adam komedyen mi gerçekten tanımıyorum kendisini de  
 
Abbas
16.09.2022 14:06
Tokatçı !!!  
 
A
16.09.2022 14:02
Sen de finallerin oyunu alamazsın  
 
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