Mustafa Sarıgül'den efsane U dönüşü. Önce Fenerbahçe Ronaldo'yu alamaz dedi, Roberto Carlos'u duyunca çark etti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu kez de spor alanına el attı.

Paylaşımlarında Sarıgül'e sorular soran kişi bu kez de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı'na, "Fenerbahçe Ronaldo'yu alıyormuş" diyerek konuyu açtı.

Mustafa Sarıgül ise "Fenerbahçe'nin Ronaldo'yu alması hayal, hayal, hayal!" yanıtını verdi.

Kurguya devam eden kişi bu kez Sarıgül'e, "Adnan Polat da aynı demişti sizin gibi Roberto Carlos için" hatırlatmasında bulundu.

Mustafa Sarıgül "Ama alırlarsa da tebrik ederim ve de kutlarım" diyerek U dönüşü yaptı.

Video sosyal medaya kısa sürede gündem oldu.