Mustafa Sarıgül'e şok. TDP'de toplu istifa depremi

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nde (TDP) İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa etti.

Partisindeki görevinden, gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini açıklayan Çağrı, kendisi ile birlikte il yönetim kurulu üyelerinin ve 12 ilçe başkanının da istifa ettiğini söyledi.

İL BAŞKANI İLE 12 İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Çağrı istifasının ardından Bayındır, Bayraklı, Buca, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla ilçe başkanlarının görevlerinden istifa ettiğini ifade etti.

“Şimdilik il başkanlığı görevimi bırakıyorum” diyen Çağrı, “Bundan sonra daha gür bir sesle halkın sorunlarını çözümleyebilecek, önerilerimiz üzerine çalışabileceğimiz, en demokratik ortamlarda ülkemize çözümler üretmek arzusu ile çalışacağız” dedi