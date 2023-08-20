Mustafa Yeneroğlu: CHP Listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerin ardından süregelen tartışmalar son bulmadı. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, katıldığı bir TV programında, partisinin CHP listelerinden seçime katılmasının, partilerine ciddi manada zarar verdiklerini açıkladı.

Parti teşkilatlarının da kendilerine yönelik eleştirileri olduğunu ve bu konuda da haklı olduklarını belirten Yeneroğlu’nun sözleri şu şekilde oldu: “Şu da bir gerçek özellikle DEVA Partisi yeni kurulmuş bir olarak kimliğini yeterince toplumla paylaşma ve iletişim kurma konusunda da ciddi sıkıntılar çekti. Bizim kimliğimiz doğal olarak CHP ile birlikte işbirliği içinde, CHP listelerinden seçime girdiğimiz için de ciddi manada zarara uğradı.

Yani ben deva partisi mensubu olarak, genel başkan yardımcısı olarak DEVA partisinin bu süreçte kendi kimliği ile seçimlere girmesi noktasında ilk aldığımız karar doğrultusunda hareket edememizin ciddi manada sıkıntısını çektik. Şu anda da teşkilatlarımızda bize yönelik bu noktada çok haklı eleştiriler var.”