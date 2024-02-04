Müstakil ev yangında küle döndü

Yangın, sabah saatlerinde Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Kıraç Mahallesi’nde meydana geldi.

Süleyman Öğüt adlı vatandaşa ait olan evde dumanı farkeden ev sahipleri kendini dışarı attı.

Dumanı gören mahalleli de seslere uyandı ve yangına müdahale etmeye çalıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrasında olay yerine Ağlasun ve Bucak itfaiye ekipleri geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın söndürüldü.

Ancak ev kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeniyle ile ilgili inceleme başlatıldı.