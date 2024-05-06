Müşterinin yaptığı şaka kargo görevlisinin aklını aldı

Kargo teslimatı sırasında yaşanan bir şaka, kargo görevlisini adeta şaşkına çevirdi. İlginç olay, teslimat adresinde gerçekleşti ve kargo çalışanı neye uğradığını şaşırdı.

Adam, kargo teslimatını yapmak için eve gelen çalışana şaka yapmaya karar verdi. Halıya sarılı bir şekilde merdivenin üstüne yerleştirdiği arkadaşını sakladı. Kargocu teslimatı yaparken, halının merdivenlerden aşağı kayması ve içindeki insanın bir ceset gibi görünmesi, çalışanı korkuttu.

Korku dolu anlar yaşayan kargo çalışanı, ne yapacağını bilemedi ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Şakanın ardından eve sahibi güler yüzle çıkarak durumu izah etmeye çalıştı. Şaka anlaşıldığında ise herkes rahat bir nefes aldı ve olayın şaka olduğu ortaya çıktı. Bu beklenmedik ve ilginç olay, sosyal medyada da hızla yayılarak dikkat çekti.