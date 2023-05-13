Müşterisi yerine kendini vurdu öldü

Malatya’da bir kafede işyeri sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı. Pompalı tüfek ile müşterisini vurmaya çalışan kişinin elindeki silah patladı ve kendini vurdu. İşyeri sahibi hastanede öldü.

Müşterisi yerine kendini vurdu öldü

İHA'nın haberine göre, olay, Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mücelli Caddesi üzerinde bulunan bir kafede işletme sahibi Onur K. (29) ile müşteriler arasında kavga çıktı.

Kavgada pompalı tüfekle müşteriyi vurmaya çalışan Onur K.’nın elindeki silah ateş aldı. Sağ koltuk altına isabet alarak yaralanan Onur K. ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

D5ktorların tüm müdahalesine rağmen işyeri sahibi hayatını kaybetti. Kafede inceleme yapan ekipler bir adet pompalı tüfek bulurken, olay esnasında kafede bulunan 15 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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