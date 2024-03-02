Müteahhitler bu haberi okurken ellerini ovuşturacak. Doldu taştı yer kalmadı

Ekonomideki kötüleşme, sosyal hayatı derinden etkiledi ve suç oranlarında patlamaya neden oldu. Cezaevlerinin doluluk oranları rekor seviyelere ulaştı ve artan cezaevi kapasitesi talebi karşılayamıyor.

AKP iktidarı son yıllarda Türkiye'de cezaevi sayısını artırmış olsa da, cezaevlerinin doluluk oranı hızla artıyor. 2023 yılında cezaevlerindeki nüfus rekor seviyeye ulaşarak 50 bin kişiye yatak bulunamamıştı. Bu duruma çözüm olarak yasal düzenlemeler yapılarak binlerce kişi tahliye edilmiş olsa da, cezaevlerinin kapasitesi yine doldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Şubat 2024 itibariyle Türkiye'de 403 ceza infaz kurumu bulunuyor ve toplam kapasiteleri 295 bin 702 kişiye kadar ulaşıyor.

AKP iktidarı, son 18 yılda 394 ilçe cezaevini kapatırken, 2016'dan bu yana yeni ve büyük cezaevlerinin inşasına hız verdi. 2006-2023 yılları arasında 285 yeni cezaevi açıldı ve 228 bin 186 kişilik ilave kapasite sağlandı. Ancak, Türkiye'deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 295 bin 974 kişi iken, Şubat 2024 itibariyle cezaevlerinde 303 bin 705 kişi bulunuyor.

Cezaevlerinde bulunanların çoğunluğu hükümlü olup, 45 bin 616 kişi ise tutuklu durumda. Cezaevlerindeki nüfusun önemli bir kısmı uyuşturucu ticareti suçundan içeride bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, cezaevlerinde uyuşturucu ticareti suçundan 59 bin 485 kişi hüküm giymiş durumda, 71 bin 478 kişi ise denetimli serbestlik uygulaması altında bulunuyor.

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye’de cezaevlerindeki tutuklu - hükümlü sayıları yıllara şöyle:

2012 - 136.638

2013 - 144.098

2014 - 158.690

2015 - 177.262

2016 - 200.727

2017 - 232.340

2018 - 264.842

2019 - 266.831

2020 - 291.546

2021 - 297.860

2022 - 341.294

2023 - Henüz resmi veri açıklanmadı