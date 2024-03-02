Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde

Yeni hafta yeni enflasyon rakamlarıyla gelecek. Enflasyon Araştırma Grubu ENAG pazartesi günü saat 09.15'te, Türkiye İstatistik Kurumu saat 10.00'da enflasyon verilerini duyuracak.

Ekonomistler enflasyonun aylık bazda yüzde 4 yükseleceği öngörüsünde bulunurken, yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkabileceğini tahmin ediyor. Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan göstergeler enflasyonda yükselişe işaret ediyor. İTO, İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 4,07 artış gösterdiğini açıklamıştı. Türk-İş verilerine göre Ankara'da gıda harcama tutarı ise yüzde 8 arttı.

Anadolu Ajansı'nın Finans bölümünün anketinde ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

AÇLIK SINIRI TAVAN YAPTI

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayı sonuçları da belli oldu. Araştırmaya göre aralık ayında 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 16 bin 257 liraya yükseldi. Açlık sınırı geçen ay 15 bin 48 lira olmuştu. Yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 liradan 52 bin 955 liraya yükseldi.



Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 8,03 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,49 olarak hesaplandı.

İSTANBUL'UN ENFLASYONU BELLİ OLDU



İstanbul Ticaret Odası, megakentin şubat ayı enflasyon oranını açıkladı. İstanbul'da şubatta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,07, toptan fiyatlar yüzde 4,64 artış gösterdi.



Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,58, toptan fiyatlarda yüzde 65,06 olduğu görüldü.