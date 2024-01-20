Müteahhitlere kara haber. Bugüne kadar yediklerinize sayın

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı rayiç fiyatları, kamu müteahhitlerinin beklentisinin altında kalması dikkat çekti. Bakanlığın, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından her yılın başında yayınlanan ve kamu ihalelerinin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanmasında esas olan “İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik-Araç ve Gereç Rayiç Listeleri” dün yayınlandı.

Yayınlanan rayiç fiyatları nedeniyle kamu müteahhitleri hüsrana uğradı.

Bakanlığın açıkladığı rayiç fiyatları, kamu müteahhitlerin beklediği oranların çok altında kaldı. Müteahhitlerin en önemlisi de açıklanan enflasyon oranlarının bile altında bir artış oranı gerçekleşmesi kara haber olarak nitelendirildi.

Açıklanan bu rayiçler tüm yıl geçerli olacak.

SEKTÖRÜ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Ocak 2024’te açıklanan rayiçler ile oluşturulan analiz fiyatları enflasyon farkı yokmuş gibi veya herhangi bir emtia da fiyat artışı olmayacakmış gibi yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Türkiye’de hiç enflasyon olmasa bile yıl içerisinde meydana gelecek fiyat artışlarından kaynaklı sağlıklı maliyet ve teklif hazırlanması imkânsız hale gelecek.

Kamu ihalelerinde her ne kadar bu tür enflasyonist ortamlar için fiyat farkı ödemeleri yapılsa dahi orada açıklanan endeksler de tam anlamıyla piyasa gerçeklerini ve dinamiklerini karşılamaktan çok uzakta kalmakta.

Her ne kadar sözleşmeye bağlanan ihalelerin niteliklerine göre değişiklikler gösterse de açıklanan endeksler Kasımdan Aralığa (-)eksi çıkmıştır. Bu da müteahhitlere fark ödemek yerine kesintiye gidildiğini gösteriyor.

Sektör paydaşları da artık yapım ve taahhüt işlerinin durma noktasına geldiğini ifade ederken, bilindiği üzere torba yasa ile artırımlı fiyat farkı TBMM’den geçirilerek 2024 yılında uygulanmasına karar verildi.