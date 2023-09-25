Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir

Tüp fiyatları da zamlardan nasibini aldı. Türkiye'de hala birçok evde kullanılan tüplerin fiyatı yeniden güncellendi. İşte zamlı liste...

Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir

Tüp gaz kullanıcılarını kara kara düşündürecek haber geldi.

Yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı tüp fiyatlarına da yansıdı. Daha geçtiğimiz gün gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Eylül ayının başlamasıyla birlikte tüp gaz satış fiyatlarında dikkate değer bir artış yaşandı. Zam sonrası; Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp satıcıları ve bayilerini arayanlar yeni fiyatları duyunca şoke oldu.

İŞTE TÜPLERİN GÜNCEL FİYATLARI

Aygaz zamlı güncel tüp fiyatları

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 132,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 550,00 Türk Lirası

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 561,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 561,00 Türk Lirası

İpragaz zamlı güncel tüp fiyatları

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 2.142,00 Türk Lirası

Bizimgaz zamlı güncel tüp fiyatları

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 2.142,00 Türk Lirası

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Trafik sigortasında korkutan senaryo! Ekonomi
Trafik sigortasında korkutan senaryo!
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler