Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir

Tüp gaz kullanıcılarını kara kara düşündürecek haber geldi.

Yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı tüp fiyatlarına da yansıdı. Daha geçtiğimiz gün gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Eylül ayının başlamasıyla birlikte tüp gaz satış fiyatlarında dikkate değer bir artış yaşandı. Zam sonrası; Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp satıcıları ve bayilerini arayanlar yeni fiyatları duyunca şoke oldu.

İŞTE TÜPLERİN GÜNCEL FİYATLARI

Aygaz zamlı güncel tüp fiyatları

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 132,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 550,00 Türk Lirası

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 561,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 561,00 Türk Lirası

İpragaz zamlı güncel tüp fiyatları

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 2.142,00 Türk Lirası

Bizimgaz zamlı güncel tüp fiyatları

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 104,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 530,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.067,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.989,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 2.142,00 Türk Lirası