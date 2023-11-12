Muzun akıllara zarar yararları var

Muz kabukları ile ayakkabı bile parlatılabiliyor. İşte o kabuğun marifetleri...

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
Muzun akıllara zarar yararları var

Muzun kabuğunun akıllara zarar veren yararları var. İşte onlar…

Muz içerik olarak bir çok meyve gibi çok faydalı. Bazı hastalıklara şifa kaynağı olan muzun kendisi kadar kabuğu da birçok işe yarıyor, hastalıklara çare oluyor. İşte muz kabuğunun akıllara zarar veren faydaları...

Siğilleri azaltıyor

Ayakkabıları parlatıyor

Dişleri beyazlatıyor

Sedef hastalığının tedavisinde destek oluyor
Baş ağrısını iyileştiriyor

Böcek ısırıklarını tedavi ediyor
Sivilceleri yok ediyor
Siyah noktaları söküyor
Göz altı torbalarını düzeltiyor

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