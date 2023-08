Muz lifi bir meyve olduğu için sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık sorunu yaşayanlara fayda sağlar. Muzun sağlığa çeşitli faydaları bulunmaktadır. Peki, muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir?

Lezzeti ve faydalarıyla sık sık tüketilmesi gereken besinlerden olan muz, içerisinde yer alan potasyum sebebiyle oldukça güçlü bir enerji kaynağı olarak biliniyor.

MUZUN FAYDALARI NELER?

- Sindirim sistemi için faydalı olan muz sindirim sorunlarının da çözümüne destek verir. Muz lifli bir meyvedir ve kabızlık sorunu yaşayanların dostudur.

- Muzun faydaları arasında kalp ve damar sağlığını desteklemesi de yer alır.

- Muz potasyum zengini olduğu için böbreklere fayda sağlar.

- Muzda B6 vitamini önemli miktarda bulunduğu için diyabet hastaları için faydalıdır. Aynı zamanda tatlı krizlerini önler.

- Yüksek tansiyona iyi gelen muz gün boyu enerjik hissettirir. Spor yaparken ya da halsiz hissettiğinizde bir adet muz tüketmek, kaybettiğiniz enerjinizi size geri verecektir.

- Muzda bulunan A vitamini gözlere iyi gelir.

- İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler barındıran muz, cildi güzelleştiriyor. Cildini her an güzel, parlak, canlı ve lekelerden arınmış olarak görmek isteyenler limonun yanına mutlaka muzu yazmalı. Limon içerisindeki C vitamini sayesinde cilt ve vücut üzerinde oldukça faydalı.