Myanmar ordusu 3 bin mahkumu serbest bıraktı

Myanmar’da ordu, ‘geleneksel ay yılı’ sebebiyle 3 bin mahkumu serbest bıraktığını açıkladı.

Myanmar ordusu 3 bin mahkumu serbest bıraktı

Myanmar'ın askeri hükümeti Pazartesi günü geleneksel Ay Yeni Yılı tatilini kutlamak için 3 binden fazla mahkuma af çıkardığını açıkladı. Ancak serbest bırakılanların ordu yönetimine karşı oldukları için hapsedilen binlerce siyasi tutukludan herhangi birini içerip içermediği belli değil.

Devlet tarafından işletilen MRTV televizyonu, ordunun 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından oluşturduğu yönetim organı olan Devlet İdare Konseyi'nin sınır dışı edilecek 98'i yabancı olmak üzere 3.113 mahkumu affettiğini bildirdi.

Yangon'daki Insein Hapishanesinden bir yetkili, ülkenin en büyük cezaevinden serbest bırakılacak kişilerin sayısı ve isimlerinin henüz bilinmediğini söylerken, tahliyelerin bugün başlanması bekleniyor.

Yapılan bu aflar ise, ordunun bu tür tahliyeleri siyasi puan kazanmaya, uluslararası baskıyı hafifletmeye ve ordunun meşruiyetini göstermeye çalışmak olarak değerlendirildi.

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