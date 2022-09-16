BM'den dünyaya çağrı: Myanmar ordusuna para yollamayın

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. Oturumu kapsamında Myanmar Bağımsız Uluslararası Araştırma Misyonunun sunduğu raporda, Myanmar'daki güncel insani durum değerlendirildi.

AA'nın haberine göre raporda, Myanmar ordusunun 2021'deki askeri darbeden bu yana savunma harcamalarını artırdığına dikkati çekilerek, "Bazı ülkeler ve firmalar, Myanmar ordusuna bağlı girişimlerle ortaklıklarını sürdürüyor." denildi.

- Fakirlik en az iki kat arttı

Myanmar ordusunun askeri harcamaları, halkın refahına tercih ettiği belirtilen raporda, "Ülkede yoksulluk en az iki kat artarken sağlık hizmetlerinde darbeden bu yana büyük aksamalar görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Darbeden bu yana ülkedeki krizi yönetemeyen ordunun halkına baskı yapmayı sürdürdüğü aktarılan raporda, ordunun bu hak ihlallerini yaparken uluslararası gelirlerine güvendiğinin altı çizildi.

Raporda, Myanmar Araştırma Misyonunun bundan önceki tavsiyeleri sonucu uluslararası alanda Myanmar ordusunun maddi kaynağını kesmeye yönelik ufak adımların atıldığı fakat bunların yeterli olmadığı bildirildi.

Raporda uluslararası camiaya, "Myanmar ordusunun finansal olarak yalnızlaştırılması için çabaları artırma" çağrısı yapıldı.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.