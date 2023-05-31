Myanmar'da 5,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Myitkyina kentinin 125 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Myanmar'ın kuzey bölgelerinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Myitkyina kentinin 125 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.