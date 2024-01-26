Naci Görür iki şehri uyardı. 7,4'lük deprem üretecek fayı açıkladı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önceleri “İlk kez söylüyorum” sözleriyle uyardığı Tunceli ve Bingöl illeri hakkında yeni uyarılarda bulundu. Deprem uzmanları, Tunceli’ye dikkat çekerek Yedisu Fayı’nı işaret ediyor. Naci Görür de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Tunceli’de deprem tehlikesine karşı çalışmaları değerlendirdi.

Naci Görür, “Tunceli ve Bingöl cidden risk altında" sözleriyle tehlikeyi işaret etti ve "Arkadaşlar, bugün Hürriyet gazetesinde okudum. Tunceli’de güzel şeyler oluyor. Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıklıoğlu’nu tebrik ve takdir ediyorum. Tunceli ve Bingöl cidden risk altında. Yapılanlar çok yararlı ama Tunceli’yi gerçekten tam anlamıyla depreme hazırlayacak şeyler değil.” açıklamasını yaptı.

Depreme hazırlığın belediye ile birlikte yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Naci Görür, kentin büyün bileşenlerinin yani vatandaşlar, altyapı, yapı stoku, ekosistem ve çevresi ve ekonominin depremde ne kadar zarar göreceğinin tespit edilmesinin gerektiğini iletti.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bir televizyon programına katılarak Erzincan-Karlıova bölgesinde deprem beklediklerini kaydetmişti. "Tunceli tehdit altında" ifadesini ileten Görür, dikkatleri Yedisu Fayı’na çekmişti.

Görür, "Ben belki de ilk kez söyleyeceğim burada. Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli'den kimse bahsetmiyor ama tehdit altında. Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larde deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme potansiyeli var. Günümüze yaklaşırsınız. Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7.4'e kadar çıkabilir. “ sözleriyle uyarılarda bulunmuştu.

Ovacık Fayı’nın yavaş yavaş hareket ederek deprem ürettiğini söyleyen Görür, Tunceli'nin güneyindeki Nazmiye Fayı’nı da hatırlatmış ve şehrin dört tarafının faylarla çevrili olduğunu vurgulamıştı.

“Eli kulağında, şakası yok. Zaman olarak kesin konuşamıyoruz. Tekerrür periyodunu bilemiyoruz.” diyen Naci Görür, Maden Tetkik Arama Kurulu’nun (MTA) bunu tespit etmek için görevlendirilmesi çağrısında da bulunmuştu.