Naci Görür İzmir ve Van depremlerinden sonra açıkladı. 'Çok sayıda gerilmeli fay ile dolu...'

AFAD verilerine göre, sabah saatlerinde Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9; Ege Denizi'nde ise saat 20.09'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR’DEN İKİ DEPREMLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van ve İzmir’de meydan gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, mesajında "Ege’de 4,4 deprem oldu. Görece derin bir deprem. Deniz batimetrisinden de görüldüğü gibi KD-GB uzanımlı bir fay üzerinde. Ege Denizi'nin tabanı çok sayıda gerilmeli fay ile dolu" ifadelerini kullandı.

“2011 YILINDAKİ VAN DEPREMİ SIRASINDA BELİRLİ BİR HASAR ALMIŞTI”

Görür Van depremiyle ilgili yaptığı açıklamada ise:

"13 saat önce Van/ Çolpan’da 4,0 deprem oldu. Deprem Erciş ve Karayazı Fay zonları arasında sığ bir deprem. Bu bölge 2011 yılındaki Van Depremi sırasında belirli bir hasar almıştı. Geçmiş olsun, sevgiyle" ifadelerini kullandı.