Ahmet Ercan Bursa fayının yaratacağı depremin büyüklüğünü açıklayıp 'Bu yanlışı halk canıyla ödeyecektir' dedi

Kaynak: Mynet
Ahmet Ercan Bursa fayının yaratacağı depremin büyüklüğünü açıklayıp 'Bu yanlışı halk canıyla ödeyecektir' dedi
Bursa'da mevcut olan fayın yanı sıra aktif bir fay daha olduğu ileri sürüldü. Kayapa-Yenişehir fayı olarak adlandırılan fayın, 7'den büyük deprem üretebileceği de iddia edilirken konu ile ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan da yeni bulunan fay hattı ile ilgili bir uyarı gelerek “Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır. Bursa’da 3 üniversitenin jeofizik görüntülemeyle belirlediği Kayapa-Yenişehir Kırığı’nın Bursa Ovası’na uzanan kolunun 40 km, doğuda Yenişehir kolunun 55 km olduğu belirtiliyor. Bu kırık geçmişte 1855 depremini yapmıştır” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“7.2 ŞAŞIRTICI OLMAZ”

"İleride de M6 ile M7,2 arasında depremler yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak, ivedi deprem bekleniyor diye bir uyarı söz konusu değildir. Bursa, ne yazık ki, oynak, deprem duyarlı ovaya doğru yayılmayı sürdürüyor."

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“İZİN VEREN BELEDİYE YARGILANMALIDIR”

"Bu yanlışı halk canıyla ödeyecektir. İzin veren belediye yargılanmalıdır. Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır."

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7.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİNE SAHİP

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bursa’da içlerinde yeni keşfedilen fayın olduğu diri fay hatlarını inceledikleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

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Çalışma kapsamında Kayapa’dan Yenişehir arasında 25 noktada sismik ölçüm alındı. Ölçümler sonucunda daha önce aktif fay hattı haritalarında yer almayan 95 kilometre uzunluğunda, 7,3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip aktif bir fayın olduğu tespit edildi

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