Naci Görür Konya depreminin ardındaki sırrı açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından söz konusu deprem hakkında açıklama yaptı.

Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

“Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu . Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016) sevgiyle" dedi.