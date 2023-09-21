Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi

Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştaya katılan Prof. Dr. Naci Görür, burada depremle ilgili korkutucu açıklamalarda bulundu. Kuzey Anadolu Fay hattının ne kadar tehlikeli olduğunu aktaran Görür, bu fayı dünyanın en tehlikeli fayı olarak nitelendirdi.

Naci Görür'den korkutan fay hattı açıklaması: Bu fay dünyanın en tehlikelisi

Naci Görür, fay hatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Karlıova'dan Erzincan'a doğru bir Kuzey Anadolu Fayı (KAF) geçiyor. Bu fay dünyanın en tehlikeli fayıdır.

Bir de Doğu Anadolu Fayı (DAF) var, Karlıova'dan Malatya ve Hatay'a doğru gidiyor. Fay hattı, yaklaşık 500 senede birçok ciddi depremler üretiyor.

Yani yılda 1 santimetre hareket ediyor ve kimse o santimetrelik kaymayı duyamaz." ifadelerine yer verdi.

Fırat Üniversitesi’nde 'Depreme Dirençli Kentler Çalıştayı' düzenlendi.

Türkiye'nin depremselliği ve depreme dirençli kentlerin inşası gibi konuların ele alındığı çalıştaya İstanbul Teknik Üniversitesi Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Colorado Boulder Üniversitesi öğretim görevlisi sismolog Roger Bilham, Vali Ömer Toraman, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"DOĞU ANADOLU FAY HATTI, 500 SENEDE BİRÇOK CİDDİ DEPREM ÜRETİYOR"

Çalıştayda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Anadolu’nun yılda 1 santimetre batıya kaydığını ve bunun sonucunda stres biriktiren fayların ciddi depremlere neden olduğunu belirterek, “Elazığ, deprem kültürü olan bir kent olmak zorunda. Çünkü Karlıova'dan Erzincan'a doğru bir Kuzey Anadolu Fayı (KAF) geçiyor. Bu fay dünyanın en tehlikeli fayıdır. Bir de Doğu Anadolu Fayı (DAF) var, Karlıova'dan Malatya ve Hatay'a doğru gidiyor. Daha yeni depremler oldu, on binlerce insanımız öldü.

Ayrıca Malatya'nın batısı ve Pülümür'den Ovacık'a giden bir fay var. Fayların hepsi aktif. Deprem her gün olacak gibi zannetmeyin. Bingöl, Elazığ ve Malatya'yı vuran Doğu Anadolu Fay hattı, yaklaşık 500 senede birçok ciddi depremler üretiyor.

Yani yılda 1 santimetre hareket ediyor ve kimse o santimetrelik kaymayı duyamaz. Anadolu, yılda 1 santimetre batıya, Akdeniz'e doğru gidiyor. Biz bunu duyamayız ama bunlar orada stres biriktiriyor. Demek ki bu çevrede yaklaşık 500 senede bir meydana gelen depremin birikmiş olan stresi belirli nedenlerle açığa çıkması sonucu olan şeyler. Dikkat edin, Elazığ her taraftan aktif faylarla çevrilmiş.

Kuzey Anadolu Fayı, yani Erzincan ile Karlıova arası 250 senede bir stres biriktiriyor. Özellikle belediye başkanına söylüyorum, Elazığ bir dilim üzerinde ve dilimin her tarafı faylarla çevrili. Her fay belirli bir zaman sonra Elazığ ve çevresi tamamen kırmızı çizdiğim faylarla çevrilidir. Bunlar deprem üretecek, üretirse Elazığ'ı değişik ölçekte muhakkak etkileyecektir" dedi.

İlgili Haberler
Naci Görür Marmara’da göz göre göre gelen felaketi duyurdu: Er geç bu afetlerle karşılaşırsınız
Naci Görür Konya depreminin ardındaki sırrı açıkladı
Naci Görür'den canlı fay uyarısı: Alarm veriyoruz
Naci Görür'den İmamoğlu'na çağrı: 100 bin binada insanlar ölmeyi bekliyor
Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
NATO'dan ABD'ye 'Çin' tavsiyesi Dünya
NATO'dan ABD'ye 'Çin' tavsiyesi
İsrail 2023'te 18 bin 223 konutluk yasa dışı yerleşim planı onayladı Dünya
İsrail 2023'te 18 bin 223 konutluk yasa dışı yerleşim planı onayladı
Asıl rezillik bu değil mi? Bu Konferans Ligi'nde ne işimiz var Spor
Asıl rezillik bu değil mi? Bu Konferans Ligi'nde ne işimiz var
Bu kafa ile daha çok seçim kaybeder birbirinize düşersiniz… Yazarlar
Bu kafa ile daha çok seçim kaybeder birbirinize düşersiniz…
Siyaset vefa maratonu değildir Yazarlar
Siyaset vefa maratonu değildir
Petrol 100 doları aşar mı? Yazarlar
Petrol 100 doları aşar mı?
Fonda Altın Koza, perdede sabun köpüğü!.. Yazarlar
Fonda Altın Koza, perdede sabun köpüğü!..