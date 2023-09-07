Naci Görür Marmara’da göz göre göre gelen felaketi duyurdu: Er geç bu afetlerle karşılaşırsınız

Prof. Naci Görür, son günlerde meydana gelen sellere ilişkin, "Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız" dedi

Naci Görür Marmara’da göz göre göre gelen felaketi duyurdu: Er geç bu afetlerle karşılaşırsınız

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kırklareli ve İstanbul'da 8 kişinin hayatını kaybettiği sellere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bugünkü sel bölgesi yarının deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım" diyen Görür, meydana gelen sellerin rantla ilişkisine işaret etti.

nacigorur.jpgGörür, "Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız" uyarısında bulundu.

“GÖZ GÖRE GÖRE GELİYORUM DİYOR”

Görür'ün açıklaması şöyle:

"Kırklareli, Başakşehir, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri çevresinde şiddetli seller oldu. Evet seller zaman zaman birçok yerde oluyor ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor. Avrupa yakasında Haliç de dahil Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri KB doğrultulu akarsu vadilerinin Marmara ağzında oluşmuşlardır. Aslında bunlar göl değil lagündür. Yani denizin bastığı ana vadi kesimleridir. Bu lagünler çevresinde çok sayıda akarsu kolları bulunur. Bu kollar Trakya’nın bu kesimini direne eder, yağan yağmurları ve akan suları ana vadilerde toplayarak Marmara’ya kavuştururlar.”

“SİZ SIRF RANT KAYGISIYLA…”

“Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız. Tabiat drenaj sistemini binlerce yıl kullanır. Bir dere ve çevresinde 40-50 sene su görmezseniz artık buralar kurumuş, su gelmez diyemezsiniz. Tıpkı bir yerde 3-5 nesil deprem görmemiş ise burada deprem olmaz diyemeyeceğiniz gibi. Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil. Özellikle yöneticilere sesleniyorum siz siz olun kentlerin gelişimini bilimin güvenli ellerine teslim edin. Bugünkü sel bölgesi yarının deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım."

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