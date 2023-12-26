Naci Görür’ün Gemlik açıklamaları kafaları karıştırdı

Prof. Dr. Naci Görür Marmara Depremi'ne Gemlik’ten Bakış ve Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı’na katıldı.

Görür, çalıştayda kendisine gelen soruları cevapladı. “Gemlik taşınacak haberleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Görür, “Gemlik’i taşıyalım ama Gemlik gibi çok yer var. Türkiye’de doğrudan doğruya aktif fayların üzerinde gelişmiş dibinden aktif canlı kıpır kıpır fayların geçtiği minimum 25 tane il var. Neyi nereye taşıyacağız? Dolayısıyla Gemlik’i taşıyalım, İstanbul’u nereye taşıyacağız? Marmara Bölgesi’ni nereye taşıyacağız? Tekirdağ, Denizli’yi nereye taşıyacağız? Bu iş garip bir şey. Bu birazda cehalet. Bunları dile getirenler cehalet” şeklinde yanıt verdi.

Prof. Dr. Naci Görür, 2 hafta önce Candaş Tolga Işık’ın programına katılmış, burada yaptığı açıklamada, “Gemlik, güney kolun deprem üretmesi halinde hiç kalmaz. Yani orası bir şekilde biter. Onun için Armutlu yarım adasına veya güneyine, o yüksek yerlere sağlam yerlere burayı taşımak lazım. Hükümetin burayı tahliye etme kararı doğrudur. Kim bunu engellediyse, yanlış yapmıştır” ifadelerini kullanmıştı.