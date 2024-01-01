Naci Görür'den iki şehre deprem uyarısı

AFAD’ın açıklamasına göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saat: 19.37'de 4.4 büyüklüğünde ve 19.52'de; 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 01.28'de ise Hakkari Çimenli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

NACİ GÖRÜR 2024’ÜN İLK UYARISINI YAPTI

Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depremler sonrası uyarı yaptı. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki kente dikkat çekti.

Prof. Dr. Görür’ün yaptığı açıklama şöyle:

Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederk Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari ‘de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir. Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir. Geçmiş olsun”