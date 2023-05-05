Nadal İtalya Açık'tan çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığının tamamen geçmemesi nedeniyle İtalya Açık'tan çekildiğini açıkladı.

Nadal İtalya Açık'tan çekildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 36 yaşındaki Nadal, "Roma'da olamayacağımı bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Kariyerime damga vuran turnuvalardan birini daha kaçırmak beni çok üzüyor. Son günlerde bir iyileşme fark etmeme rağmen, yüksek seviyede antrenman yapamadığım aylar var. Çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Nadal, İtalya'nın başkenti Roma'daki Foro Italico toprak kortlarında düzenlenen turnuvada 10 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

İtalya Açık, bu yıl 10-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. (AA)

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