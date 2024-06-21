Nadir bulunan ilk baskı Harry Potter kitabının satıldığı fiyat dudak uçuklattı

J.K. Rowling’in dünyaca ünlü ve üzerine 8 tane film çekilen Harry Potter serisinin yayıncıları, kitabın satılıp satılmayacağına ilişkin şüpheleri sebebiyle ilk baskıda kitabın yalnızca 500 koyasını üretmişti. 1997 yılında basılan ilk baskı Harry Potter kitabı, İskoçya’nın başkenti, Edinburg’ta yapılan bir açık arttırmada 45 bin 201 sterline (1 milyon 873 bin TL) satıldı.

Satılan Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı, sahibi tarafından yirmi yıl önce Londra'da bulunan bir kitapevinden satın alındı. Müzayedeciler, kitabı "eserin mükemmel bir kopyası" olarak değerlendirirken kitabın alt kapağında ve 53. sayfada yazım hataları bulunuyor.

İLK BASKILAR BİNLERCE STERLİN EDİYOR

Müzayededen önce, yazım hatalarına rağmen 40 bin sterlin (1 milyon 658 bin TL) ile 60 bin sterlin (2 milyon 488 bin TL) arasında alıcı bulacağı öngörülen eser, 45 bin 201 sterline (1 milyon 873 bin TL) satıldı.

Amerikalı koleksiyoncu, bu kitabın yanı sıra, serinin ikinci kitabının ilk baskısını da elinde bulunduruyordu. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın, 1998 yılında ilk baskısı 7 bin 560 sterline (313 bin 517 TL) satıldı.

"KOLEKSİYONLERİN TACINDA BİR MÜCEVHER"

Müzayede şirketinin kitap ve el yazmaları müdürü Cathy Marsden, söz konusu kitaba ilişkin yaptığı açıklamada, "Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı, her koşulda bulunması son derece nadir bir kitaptır. Bu kadar mükemmel durumda olan bir kitap, Harry Potter koleksiyonerlerinin tacında bir mücevher olarak değerlendirilebilir.” ifadelerini kaydetti.

Marsden, satışların sonrasında , "günümüz piyasasında modern ilk baskıların gücünü gösteren bu sonuçlardan oldukça memnun" olduğunu ifade etti.

Cathy Marsden, "Ian Fleming ve JK Rowling gibi edebiyat devlerinin eserleri müzayedelerde çok popüler olmaya devam ediyor ve umarım bu kitaplar yeni evlerinde çok beğenilir ve değer görür" diye sözlerini bitirdi.