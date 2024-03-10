Şoke eden miras Dumbledore ters köşe yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Şoke eden miras Dumbledore ters köşe yaptı
Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Harry Potter filminin sevilen karakteri Albus Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon vasiyetinde ters köşe yaptı.

Geçtiğimiz Eylül'de yaşamını yitiren Michael Gambon'ın herkesin merak ettiği vasiyeti açıklandı.

İngiliz yazar J. K. Rowling'in fantastik romanından beyaz perdeye uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine can veren Michael Gambon, serinin en sevilen karakterleri arasına girerek adını sinema dünyasına altın harflerle yazdırmıştı. Başarılı oyuncu Michael Gambon, seriden hatrı sayılır bir de servet kazanmıştı.

"Sir" unvanlı ile bilinen Michael Gambon servetinin tamamını 61 yıllık eşi Anne Gambon'a bıraktığı açıklandı. Buraya kadar her şey normal görünse de Michael Gambon, uzun süredir birlikte yaşadığı ve iki çocuğunun annesi Philipa Hart'a hiçbir şey bırakılmaması şaşkınlık yarattı. Michael Gambon'un neden Philipa Hart'a bir şey bırakmadığı ise merak konusunu oldu.

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Michael Gambon'un vasiyetnamesinde Gambon'un Hart'tan olan çocuklarına 10 biner sterlin ve birer ödülünü bıraktığı yazıyordu. Ünlü oyuncunun her iki çocuğuna da Büyük Britanya Variety Club'ın kendisine verdiği gümüş kalp şeklindeki ödülü bıraktığını anlaşıldı.

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