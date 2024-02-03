Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı

Kaynak: Medya Radar
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin boşanması ve Alçı’nın Kütahyalı’dan 40 milyon lira tazminat istemesi uzun süre gündem olmuştu. Alçı, katıldığı bir programda Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı.

Gazeteci Nagehan Alçı, Adem Metan'ın "Peki Sonra?" programına konuk olarak katıldı. Metan'ın "Evliliğiniz neden bitti" sorusuna Alçı, Kütahyalı ile karakterlerinin çok farklı olduğunu ve bir süre sonra ilişkinin kendisini yorduğunu söyledi.

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2010 yılında başlayan ve 13 yıl süren evliliğin kendisine çok şey kattığını dile getiren Alçı, halen de görüştüklerini belirtti.

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"Doğru bir evlilik miydi" sorusunu ise Alçı "Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu" ifadeleriyle yanıtladı.

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Alçı ve Kütahyalı 2023 yılının Ekim ayında sürpriz bir kararla boşanmış ve karar şaşkınlıkla karşılanmıştı.

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Alçı'nın, Kütahyalı'dan talep ettiği 40 milyon TL'lik tazminat ise uzun süre konuşulmaya devam etmişti.

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