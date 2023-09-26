Nahçıvan'da Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan böyle şaşırdı. Aliyev'in gülüşü bir başka güzellik kattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da Gazeteci Fulya Öztürk ile karşılaştı o anlar kameralara yansıdı. Karşılaşmada Aliyev’in gülüşü bir başka güzellik kattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nahçıvan'da Fulya Öztürk'ü gören Erdoğan böyle şaşırdı. Aliyev'in gülüşü bir başka güzellik kattı

Editör: Özge Ceren Çimen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ operasyonu sonrasında Aliyev’in daveti üzerine Azerbaycan’a gitti.

Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni’ne katılan Erdoğan, törenin ardından bir Aliyev ile birlikte ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Gazeteci Fulya Öztürk’te Nahçıvan’da yapılan kritik toplantıyı takip etmek için Azerbaycan’daydı.

Fulya Öztürk ile Nahçıvan’da karşılaşan Erdoğan, şaşkınlığını gizleyemedi.

Erdoğan karşısında Öztürk’ü görünce: “Fulya nereden geldin buraya?” sorusunu yöneltti.

“Bakü’deydik efendim” cevabını veren Öztürk karşısında oldukça şaşıran Erdoğan, mevkiidaşı Aliyev’e bakınca Aliyev, “Bu kız bizim kızdır” ifadesini kullandı.

Fulya Öztürk bu anları sosyal medya hesabında, “Sn. Cumhurbaşkanımız beni Nahçıvan’da görünce şaşırdı. Böyle bir an yaşandı” notu ile paylaştı.

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