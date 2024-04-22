Nakil işlemlerinde yeni dönem başlıyor. MEB duyurdu

Kaynak: DHA
Nakil işlemlerinde yeni dönem başlıyor. MEB duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, Tokat'ta çocuğunun naklini özel okuldan evinin yakınındaki devlet okuluna aldıramayan velinin başvurusu üzerine, nakil işlemlerinde politika güncellemesine gidileceğini duyurdu.

Tokat'ta yaşayan bir veli, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurarak 2023 Ocak ayında evinin yakındaki ortaokula, özel okulda okuyan çocuğu için nakil başvurusunda bulunduğunu, önce talebin kabul edileceğinin sözlü olarak bildirildiğini söyledi.
Veli, çocuğunun özel okulda olmasından dolayı nakil işlem talebinin MEB sisteminden veli tarafından yapılamadığını açıkladı.
Veli, nakil talebinin özel okul tarafından yapılabildiğini hatırlatarak çocuğunun 2023/2024 yılında başka bir okulda öğrenime devam edeceğini özel okula bildirdiğini belirtti.

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"İHMALLER ARAŞTIRILSIN"
Bu sırada kayıt işlemini başlatmak için ilgili ortaokula giden veli, okul müdürü tarafından kontenjanın dolduğu gerekçesiyle geri çevrildiğini aktardı.
Cocuğunun 6 aydır nakil için sırada beklediğini belirten veli, bu süre içinde okul idaresi tarafından nakil talebinin yapılacağının tarafına iletildiğini, bu nedenle özel okulda kayıt yenilemediğini ve erken kayıt indirimi ile daha önceden kazandığı indirimlerden yararlanmadığını kaydetti.
Mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumlara yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını vurgulayan veli, söz konusu ihmalin araştırılmasını talep etti.

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"PROSEDÜR AÇIKÇA ORTAYA KONMALI"
Başvuruyu alan KDK, mağduriyetin asıl nedeninin nakil işlem prosedürün bilinmemesinden kaynaklandığını vurguladı.
KDK, nakil işlemi yapmak isteyen velilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin açıkça ortaya konulmadığının altını çizdi. İnceleme neticesinde KDK, okul nakil işlemlerine ilişkin prosedürün kamuoyunun erişimine açık ve kolayca ulaşılabilir olmasını sağlayacak idari uygulamayı kuvvetlendirici birtakım önlemler alınması yönünde MEB'e tavsiyede bulundu.
MEB de nakil işlemlerinde politika güncellemesine gidileceğini açıkladı.

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