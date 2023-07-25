Namaz kılmaya giden gözleri görmeyen adama otomobil çarptı

Kapaklı Atatürk Mahallesi’nde evinden yatsı namazını kılmak için çıkan gözleri görmeyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Namaz kılmaya giden gözleri görmeyen adama otomobil çarptı

Olay, edinilen bilgiye göre Kapaklı Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi üzerinde saat 22.00 sularında gerçekleşti.

Erbay Caddesi üzerinde aşırı hız yapan 19 yaşındaki 59 PP 909 plakalı otomobili kullanan genç, yoldan karşıya geçmek isteyen gözleri görmeyen M.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 metre ileriye fırlayan M.D. ağır yaralandı.

aw942369-02.jpg

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yaşanan kazayı gören halk, 19 yaşındaki araç sürücüsünü linç etmeye kalktı. Hızlıca olay yerine intikal eden polis ekipleri, öfkeli halkı sakinleştirmek için havaya ateş açtı ve sürücüyü darp etmek isteyen vatandaşlara müdahale etti.

aw942369-04.jpg

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada ağır yaralanan M.D., olay yerine gelen ambulans ekipleriyle hastaneye kaldırılırken 19 yaşındaki sürücü Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alındı.

aw942369-05.jpg

Kazada hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Son Haberler
Antalya Kemer'de orman yangını Güncel
Antalya Kemer'de orman yangını
Nagehan Alçı'dan boşanma iddialarına dair ilk açıklama Güncel
Nagehan Alçı'dan boşanma iddialarına dair ilk açıklama
Rize'de 'kira artış' kavgasında 1 kişi öldü Yaşam
Rize'de 'kira artış' kavgasında 1 kişi öldü
Bina inşaatının önünü kapattı diye iş makinasıyla ağacı parçaladılar Yaşam
Bina inşaatının önünü kapattı diye iş makinasıyla ağacı parçaladılar
İşsiz genç Sultangazi'de Suriyelilerin restoranına saldırdı Yaşam
İşsiz genç Sultangazi'de Suriyelilerin restoranına saldırdı
Zafer Arapkirli'den AKP trolüne tokat gibi Ayasofya cevabı Güncel
Zafer Arapkirli'den AKP trolüne tokat gibi Ayasofya cevabı